Взрослый разговор старшеклассников с депутатом Госдумы прошел в Павловском Посаде

Выпускники павловопосадских школ встретились с депутатом Госдумы Геннадием Паниным и главой округа Денисом Семеновым. Разговор в формате открытого диалога посвятили подготовке к экзаменам и выбору жизненного пути.

Участники беседовали без формальностей — о будущем, мотивации и личной ответственности. Старшеклассники вместе с гостями обсудили, почему на финишной прямой школьного пути особенно важно перестать плыть по течению и начать действовать.

«Сегодня у молодых людей больше инструментов и возможностей, чем когда-либо. Но успех по-прежнему требует внутренней опоры, дисциплины и готовности работать на результат», — отметил Геннадий Панин.

Встреча показала: старшеклассники не боятся серьезных тем, задают непростые вопросы и ищут на них ответы. Именно такой диалог помогает увереннее шагнуть во взрослую жизнь.