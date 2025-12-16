Взрослое отделение Немчиновской врачебной амбулатории открыли в Одинцове

В поселке Новоивановское заработало взрослое отделение Немчиновской врачебной амбулатории. Медицинскую помощь в нем смогут получать более 7,6 тысячи человек.

«Во взрослом отделении ведут прием врачи-терапевты, а также узкопрофильные специалисты — невролог, хирург, офтальмолог и гинеколог. Также здесь можно пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Ранее в лечебном учреждении запустили детское отделение. С открытием нового блока медицинская помощь для местных жителей стала еще доступнее.

Располагается амбулатория по адресу: Московская область, Одинцовский район, бульвар Эйнштейна, дом 5, помещение 5/1. Запись на прием к специалистам доступна на портале «Здоровье», по номеру 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram и МАХ.