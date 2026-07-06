«Взял, чтобы съесть и носить». Росгвардия задержала похитителя кроссовок и продуктов в Коломне

Росгвардия задержала подозреваемого в хищении кроссовок и продуктов в Коломне

Росгвардия задержала в Коломне подозреваемого в краже из супермаркета. Мужчина попытался похитить мясную продукцию и кроссовки, объяснив свой поступок: «взял, чтобы съесть и носить».

Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, стражи порядка прибыли на охраняемый объект на улице Астахова после получения сигнала тревоги. Оказалось, что 47-летний мужчина намеревался решить сразу две проблемы: обновить гардероб кроссовками и поужинать мясными изделиями. Их он сложил в пакет, после чего направился к выходу, минуя кассу.

При попытке проскочить мимо охраны нарушителя встретили росгвардейцы. Подозреваемый агрессивно признался, что кроссовки планировал носить сам, а продукты хотел съесть.

Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за аналогичную кражу и имел за собой административные протоколы за побои и мелкие хищения.

Росгвардейцы задержали рецидивиста и передали его полиции.