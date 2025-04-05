Вызвавший подтопление на Ярославском шоссе мост выявили в Мытищах

На Ярославском шоссе в городском округе Мытищи произошло подтопление моста, о чем сообщили местные жители. На место выехала комиссия администрации округа во главе с директором МКУ «Управление экологии» Артуром Суворовым.

Выяснилось, что причиной подтопления стало самодельное сооружение, возведенное без разрешений и проектной документации. Этот незаконный мост перекрыл русло реки, нарушив естественное течение воды и создав угрозу экологической безопасности территории.

Администрация округа уже подала иск в суд с требованием снести конструкцию. Первое судебное заседание назначено на 7 апреля, где будет рассмотрен вопрос о проведении экспертизы. Специалисты обследуют акваторию и дадут заключение, необходимое для признания моста незаконным и его последующего демонтажа.

«Дальнейшие действия будем согласовывать с контролирующими органами что бы в рамках закона обеспечить безопасность наших жителей», —подчеркнул Артур Суворов.