Выживаемость пациентов с онкологией выросла в Подмосковье на 9% за 5 лет

В Московской области зафиксировали рост пятилетней выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями. Этот показатель используют для оценки результатов лечения и качества оказания специализированной помощи.

В регионе особое внимание уделяют ранней диагностике и эффективному лечению рака.

«Работает сеть из 25 Центров амбулаторной онкопомощи. Мы регулярно закупаем в наши учреждения здравоохранения современное оборудование, сделали более доступной маммографию для пациенток старше 40 лет — они могут записаться на исследование самостоятельно. При своевременной диагностике рак на начальных стадиях полностью излечим», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Выживаемость пациентов с онкозаболеваниями выросла за минувшие пять лет с 57,9% до 67,2%.

Подробная информация об организации онкологической помощи размещена на специализированном портале. Там же доступен график проведения Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи.

Записаться на маммографию можно через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье» или по телефону 122.