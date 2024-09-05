Регоператор наладит вывоз мусора в Мытищах после поломки нескольких машин

Жители микрорайона 15 в Мытищах пожаловались, что оператор не вывозит мусор на Юбилейной улице. Сбой произошел из-за поломки техники, график восстановят на этой неделе.

Вопрос с вывозом мусора стал актуален для жителей дома № 30 по улице Юбилейная и соседних дворов. Там переполнились контейнерные площадки. Комиссия администрации округа вместе с представителями подрядных организаций провела проверку.

«Мы зафиксировали сбой по вывозу мусора в выходные дни. Региональный оператор объяснил это тем, что вышли из строя несколько единиц техники. На сегодняшний день на этом участке идет пополнение автопарка и обеспечение повторного вывоза», — рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

По его словам, со среды работу наладят и сбоев в вывозе мусора, как и переполненных контейнеров, не будет.

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