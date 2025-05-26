Выступление команды по мотофристайлу в Подмосковье собрало 8 тысяч зрителей

В выходные в Королеве и Можайске прошли зрелищные шоу команды FMX13. По данным Министерства культуры и туризма Подмосковья, на выступления пришли 8,3 тысячи зрителей.

Команда во главе с Алексеем Колесниковым показала трюки на мотоциклах и багги на площади у ЦДК имени Калинина в Королеве. Посмотреть на шоу пришли 4,8 тысячи человек. Колесников также выполнил уникальное сальто на багги — такой трюк умеют делать всего четыре человека в мире.

В Можайске спортсмены выступили на Губернаторской площади перед 3,5 тысячи зрителями. Следующие шоу пройдут 12 июня в Мытищах и 14 июня в Дмитрове.

Ранее губернатор Подмосковья пожелал выпускникам школ успехов на экзаменах. Из образовательных учреждений Московской области в этом году выпускаются около 135 тысяч ребят.