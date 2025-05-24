«Все обязательно получится». Губернатор Подмосковья пожелал выпускникам школ успехов на экзаменах

Из школ Московской области в этом году выпускаются порядка 135 тысяч ребят. Сегодня в образовательных учреждениях прошел последний звонок. СОШ № 4 в Наро-Фоминске посетил Андрей Воробьев . Он поздравил выпускников с завершением важного жизненного этапа и началом нового пути, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья.

Школа, в которую приехал Воробьев, особенная. Она носит имя героя СВО генерала-майора В. В. Завадского. В ней учатся дети бойцов.

В разговоре с губернатором выпускники поделились своими историями. Например, на линейку пришла семья Каруровых. Их сын Тамерлан оканчивает девятый класс и хочет стать военным. Его папа сейчас на фронте. Мама работает в фонде «Защитники Отечества».