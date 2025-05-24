«Все обязательно получится». Губернатор Подмосковья пожелал выпускникам школ успехов на экзаменах
Андрей Воробьев поздравил подмосковных школьников с последним звонком
Из школ Московской области в этом году выпускаются порядка 135 тысяч ребят. Сегодня в образовательных учреждениях прошел последний звонок. СОШ № 4 в Наро-Фоминске посетил Андрей Воробьев. Он поздравил выпускников с завершением важного жизненного этапа и началом нового пути, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья.
Школа, в которую приехал Воробьев, особенная. Она носит имя героя СВО генерала-майора В. В. Завадского. В ней учатся дети бойцов.
В разговоре с губернатором выпускники поделились своими историями. Например, на линейку пришла семья Каруровых. Их сын Тамерлан оканчивает девятый класс и хочет стать военным. Его папа сейчас на фронте. Мама работает в фонде «Защитники Отечества».
Андрей Воробьев поблагодарил директора Елену Беликову и преподавательский состав за стремление дать ученикам достойное образование, патриотическое и спортивное воспитание.
В этом году здесь завершили обучение 50 юношей и девушек. В их числе — победитель и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Шесть учеников претендуют на золотую медаль и семь — на серебряную.
«В школах Подмосковья учится 1,09 миллиона детей, и для более 135 тысяч из них сегодня прозвучал последний звонок. Это всегда доброе, немножко грустное, но очень торжественное мероприятие. Хочу пожелать всем ребятам успешно сдать предстоящие экзамены», — сказал губернатор.
Напомним, что учреждению присвоили имя героя в прошлом году. Владимир Завадский был командиром гвардейской танковой Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске, заменял командующего 14-го армейским корпусом Северного флота. Завадский имеет два ордена Мужества, награды Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» и другие. Командир погиб в ходе СВО. Весной в его честь открыли Парту героя.