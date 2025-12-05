Выставку зимних картин откроют в музейно-выставочном комплексе в Люберцах

Экспозицию тематических работ «Укрытые снегом, согретые сказкой» представят 5 декабря. Здесь можно будет увидеть картины, отражающие сюжеты зимних сказок.

Открытие состоится в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». На выставке — более 100 работ. Они выполнены в таких техниках, как живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное творчество.

«Картины, представленные на выставке, посвящены известным русским и зарубежным сказкам, а также традиционным зимним забавам», — рассказал председатель Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Люберцы Илья Рожников.

Кроме того, посетившие выставку получат персональные предсказания на 2026 год. Также в комплексе будут показывать советские мультфильмы, посвященные празднованию Нового года и Рождества Христова.

Выставка будет работать до 25 января. Посетить ее могут все желающие без возрастных ограничений по предварительной регистрации или социальной карте Подмосковья.