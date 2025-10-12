Выставку живописи и графики «Русский реализм» открыли в Люберцах

В Музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы открыли выставку живописи и графики художников Московского областного отделения Союза художников России «Русский реализм». В экспозиции представили порядка сотни работ, выполненных в разных жанрах.

Посетители увидят портреты, натюрморты, пейзажи и сюжетно-тематическую композицию.

«Нас объединяет одно направление — реализм. Есть очень многопрофильные художники. Все жанры им буквально по плечу, и каждый выбирает тему, которая ему близка», — отметил куратор выставки «Русский реализм» Юрий Меркушин.

Члены Московского областного отделения Союза художников такое мероприятие организовали впервые. Они планируют развивать этот проект и в других городах страны.

Выставка продлится до 23 ноября. Посетить ее со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00 можно по адресу: город Люберцы, улица Звуковая, дом № 3. Возрастное ограничение 0+.