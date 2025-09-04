Выставку творческих работ молодежи открыли в Мытищах

Инсталляцию представили в рамках арт-пространства «Импульс.Арт». Выставка стала результатом творческого труда талантливой молодежи и представляет собой уникальное погружение в историю округа.

Экспозиция охватывает различные аспекты жизни города: от исторических памятников до знаковых мест, связанных с кинематографом. Посетители могут познакомиться с историей создания фильмов на территории округа и узнать о знаменитых актерах, проживавших в Мытищах.

«В нашем выставочном пространстве также представлена уникальная экспозиция, посвященная студенчеству и молодежной культуре. Мытищи по праву носят звание студенческой столицы Подмосковья, ведь именно у нас учатся много самых инициативных и целеустремленных студентов из разных уголков России», — отметила специалист по работе с молодежью центра «Импульс» Татьяна Инчина.

Молодежная тематика дополнена специальной выставкой, рассказывающей о деятельности центра «Импульс». Посетить экспозицию можно в течение двух месяцев.