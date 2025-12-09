Выставку старинных елочных игрушек открыли в культурном центре в Дзержинском

В культурно-эстетическом центре в Дзержинском городского округа Люберцы открыли выставку «Новогодние игрушки наших бабушек». Здесь представлены украшения с конца 1930-х до 1960-х годов.

Выставку открыли в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

«Экспозиция охватывает период с конца 1930-х до 1960-х годов. Здесь и скромные украшения из картона военного времени, ватные игрушки, тематические фигурки, выпущенные к юбилею А. С. Пушкина, полету Ю. А. Гагарина и премьере „Карнавальной ночи“», — сообщила директор КЭЦ Татьяна Кудрявцева.

Сотрудники культурного центра особенно ценят гирлянду 1950-х годов с лампочками в виде фигурок животных, расписанных вручную. Посетители смогут увидеть, какие материалы использовали в разные времена для создания украшений. Специалисты расскажут об истории новогодних открыток и различиях между Дедом Морозом и Санта-Клаусом.

Экспозиция будет открыта до 24 декабря 2025 года в Дзержинском на Спортивной улице, 12.