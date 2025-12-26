Выставку советских резиновых игрушек открыли в Красноармейске

В залах городской картинной галереи Красноармейска открылась уникальная выставка. Это не просто экспозиция, а настоящее путешествие во времени, где каждый экспонат — свидетель ушедшей эпохи.

«Представленная коллекция, возможно, является одной из крупнейших в мире собраний советских резиновых игрушек. За этой выставкой стоит увлеченность и кропотливая работа местной жительницы Красноармейска, Галины Князевой. Всего за один год она смогла собрать порядка 500 резиновых фигурок: от зайцев и утят до мишек и слонов», — отметили организаторы.

Эти игрушки охватывают целую эпоху, начиная от довоенных образцов и заканчивая «детьми» 90-х годов, демонстрируя эволюцию дизайна и производства. Жемчужиной коллекции является самый почтенный и исторически значимый экспонат — почти 90-летний слон, выпущенный в 1937 году на ленинградском заводе «Красный треугольник».

По словам руководителя картинной галереи Аркадия Зражевского, подобные тематические выставки, наполненные теплотой и домашним уютом, стали предновогодней традицией для Красноармейска. Выставка «Ребята с нашего двора» будет открыта для всех желающих до 14 января. Посетить ее можно по будням, с 10:00 до 18:00. Вход свободный.