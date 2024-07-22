Выставку школы мозаики из Лобни открыли в селе Новый Быт

На территории монастыря Вознесенская Давидова пустынь в Московской области открылась выставка «Музей под небом», представляющая работы учеников школы мозаики городского округа Лобня. Это уже четвертая локация в Подмосковье, где можно оценить творчество учеников отца Димитрия (Котова).

Мероприятие собрало множество гостей на территорию обители, основанной в 1515 году преподобным Давидом. Особое внимание привлекла одна из самых крупных мозаичных работ панно «Преподобный Давид».

После официального открытия отец Димитрий провел увлекательный мастер-класс для детей. Маленькие художники могли выбрать между рисованием чайки, свитка с пером или изображением монастыря. Организация выездов осуществлена при поддержке «Союза женщин России».

Напомним, что школа мозаики функционирует в Лобне при коррекционной школе на улице Павлика Морозова, 1Б. Возрастное ограничение для посещения выставки 6+.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».