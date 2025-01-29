Выставку «Рисунки Чехова» открыли в Мелихове к 165-летию писателя

29 января в Подмосковье отмечают 165-летний юбилей русского писателя, прозаика, драматурга и публициста Антона Павловича Чехова. В музее-заповеднике « Мелихово » подготовили большую праздничную программу и открыли новую выставку с рисунками автора.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что в Мелихове завершился международный конкурс чтецких работ имени Чехова. Сегодня пройдет праздничный гала-концерт с награждением и выступлениями победителей.

29 января в музее-заповеднике открывается выставка «Рисунки Чехова». Посетители смогут исследовать личность писателя через его авторские наброски.

31 января в Мелихове пройдет концерт, посвященный дню рождения Антона Чехова. Откроет программу экскурсия по выставке «Дорогой, многоуважаемый… Дом!», где можно увидеть экспонаты главной мелиховской экспозиции и рассмотреть раритеты фонда, недоступные для обозрения в обычное время. Мероприятие продолжится концертом, на котором выступят студенты Российской академии музыки имени Гнесиных. В программу вошли произведения, звучавшие в доме Чеховых.

28 января в пресс-центре ТАСС прошла конференция, где обсудили подготовку к празднованию 165-летнего юбилея Чехова. Участники говорили о творческом наследии автора, его влиянии на российскую культуру. Генеральный директор музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлева рассказала о подготовке к очередному фестивалю «Мелиховская весна», который традиционно пройдет этой весной на площадке музея.