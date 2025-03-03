Выставку работ юных художников откроют в музее в Мытищах

В экспозиции в Мытищинском историко-художественном музее будут представлены 22 авторские работы учащихся детской архитектурно-художественной школы «Архимед». Открытие выставки состоится 7 марта в 16:00.

В рамках творческого проекта на занятиях по предмету «Колористика» школьники разработали под руководством художника-педагога Натальи Гуссейновой эскизы уникальной декоративной росписи, которой украшены шелковые платки. На выставке можно будет увидеть и сами платки.

Проект «Платок для мамы» был представлен на ХХХII всероссийской научно-практической конференции «Мастерская Бориса Михайловича Неменского» и стал победителем ХII международного очного конкурса проектов художников-педагогов.

Выставка в Мытищинском историко-художественном музее будет работать по 16 марта.

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