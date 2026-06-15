Выставку предметов времен ВОВ откроют в Центральном парке Королева

21 июня с 11:00 до 17:00 на Арт-веранде Центрального городского парка Королева состоится выставка предметов и артефактов, найденных на полях сражений. Гости смогут пообщаться с поисковиками и прикоснуться к реликвиям той эпохи, почувствовать дух героического прошлого страны, ощутить связь времен и поколений.

Мероприятие организовано общественным объединением поисковиков «Наследие» под руководством сотрудника Управления Министерства внутренних дел сержанта полиции Елизаветы Ивановой при поддержке УМВД России по Королеву и Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России по Московской области.

Посетителям представят экспонаты, найденные поисковыми отрядами на местах боев с немецко-фашистскими захватчиками, личные вещи фронтовиков, графические работы «Зарисовки войны» художника Владимира Яковлевича Власова. Также покажут фильмы, посвященные работе поисковиков в полевых условиях.