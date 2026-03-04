Выставку поздравительных открыток к 8 Марта открыли в Богородском округе

Уникальная ретро-выставка под названием «С праздником, милые женщины!» открылась в фойе культурно-досугового центра «Квант» филиала «ЦКИ» городе Электроугли в преддверии Международного женского дня. В рамках экспозиции представлено около полусотни почтовых открыток советского периода, 1960-х — начала 1990-х годов.

Для многих, кто застал советский период, любой праздник начинался с маленького, приятного сюрприза — поздравительной почтовой открытки в ящике. В те годы их приносили почти в каждый дом, традиция поздравлять друг друга по почте была любимой. Передать и поделиться частицей этой радости и душевного тепла попытались организаторы выставки.

Коллекция советских открыток начала формироваться в культурно-досуговом центре с 2020 года и продолжает постоянно пополняться. Открытки и тематические наборы приносят жители Электроуглей. Пожилым людям часто жаль выбрасывать открытки с добрыми пожеланиями от близких людей, хранить их дома тоже не всегда есть возможность. Поэтому их приносят в краеведческий зал.

Подобного рода тематические экспозиции проходят регулярно. Первая состоялась в декабре 2020 года, на ней были представлены открытки «С Новым годом!» 1950-х — 1980-х годов.

Выставка открыта для посещения до конца марта, ежедневно с 10 до 18 часов. Вход свободный.