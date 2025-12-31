Выставку, посвященную Антону Чехову, открыли в Одинцовском округе

Экспозиция будет принимать гостей на базе библиотеки в селе Ершово. Выставка работает в будни с 11:00 до 18:00, в субботу — с 10:00 до 17:00.

Коллекционер Светлана Евтушенко представила более 200 экспонатов — медицинские инструменты, элементы одежды и быта, старые фотографии и другие предметы, связанные с жизнью и творчеством писателя. Экспозиция разделена на три тематических зала: в одном воссоздан кабинет и жилое помещение доктора Чехова, на первом этаже представлены рецепты травяных сборов, которые сам Антон Павлович собирал и готовил, а в третьем разделе можно познакомиться с произведениями писателя и их изданиями.

Кроме того, в период праздников на базе библиотеки бесплатные показы новогодней сказки, будут готовить зимние развлечения и культурную программу, а также зальют каток. Ледовая площадка будет открыта для всех желающих.

Администрация библиотеки рекомендует следить за объявлениями о состоянии льда и правилах безопасности, а родителей просить присматривать за детьми. Для групповых визитов, экскурсий или уточнения дополнительных сведений, в том числе о возможном платном входе, экскурсоводах и доступности можно уточнить на сайте библиотеки.