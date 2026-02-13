Выставку плакатов против терроризма открыли в Мытищах

В историко-художественном музее Мытищ представили экспозицию «Культура против терроризма». На ней показали 24 плаката студентов из 11 вузов России.

Проект организовали фонд «Московские энциклопедии» и арт-проект #REVERберация. В экспозицию вошли работы, отмеченные на IV Московском межрегиональном юношеском конкурсе художественного плаката. Свои работы прислали студенты из Донецка, Луганска, Ростова-на-Дону, Кемерова и Санкт-Петербурга.

«Конкурс задумали для студентов творческих направлений, чтобы они осмысляли важные темы современности. Молодым художникам стоит затрагивать серьезные и даже трагические сюжеты», — рассказала директор фонда «Московские Энциклопедии» Елена Матюшина.

Она добавила, что на многих плакатах отразилась тема специальной военной операции. В конкурсе участвовали студенты из Луганска и Донецка. Некоторые из них сами побывали в зоне боевых действий, поэтому их работы передают личные переживания.

По словам основателя проекта #REVERберация Евгения Жиляева, терроризм пытается разрушить общество страхом и ненавистью. Но культура объединяет людей, вдохновляет их и пробуждает лучшие качества. Именно она становится главным ответом такому злу.