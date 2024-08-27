Выставку памяти художника Александра Грекова откроют в Мытищах 29 августа

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В Мытищинской галерее искусств готовится к открытию новая выставка «Народное искусство России. Связь времен», посвященная памяти Александра Грекова. Выставка позволит посетителям окунуться в историю народного творчества и ощутить глубокую связь современного искусства с его корнями, уходящими в народное и крестьянское творчество.

В экспозиции будут представлены уникальные экспонаты из восемнадцати областей и четырех республик Российской Федерации. Особое внимание уделено произведениям художников и народных мастеров из Подмосковья, среди которых известные на весь мир мытищинские Жостово и Федоскино.

Открытие выставки состоится 29 августа в 16:00. Вход на мероприятие свободный. Познакомиться с экспозицией можно будет в течение месяца, до 29 сентября.

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