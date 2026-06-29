Выставку об истории электрификации открыли в Ленинском округе

26 июня в Инженерном корпусе музея-заповедника «Горки Ленинские» открылась экспозиция «Эпоха электричества». Она посвящена первым шагам реализации государственного плана электрификации России.

На выставке представлены уникальные предметы из музейной коллекции. Куратор проекта Светлана Генералова рассказала, что экспозиция посвящена событиям начала 1920-х годов, когда была создана государственная комиссия по электрификации.

Владимир Ленин считал электрификацию основой восстановления народного хозяйства и выдвинул формулу: «Коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей страны».

Выставка стала частью комплексного плана развития Инженерного корпуса. В 2025 году здесь уже открылась постоянная экспозиция с единственным в стране нефтяным двигателем Отто Дейц 1910-х годов.

Новые экспонаты иллюстрируют историю электрификации. План, рассчитанный на 10–15 лет, предполагал коренную реконструкцию народного хозяйства, строительство Каширской, Нижегородской, Шатурской и других станций.

Посетители увидят книги из личной библиотеки Ленина, подарки и фотографии. Особый интерес вызывает фотоальбом 1925 года «Электротехнические курсы повышения квалификации» с курсантами, преподавателями и стенгазетой «Красный паутинщик». Выставка будет работать до 26 декабря.