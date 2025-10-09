Выставку о преподобном Сергии Радонежском откроют в музее в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике пройдет реэкспозиция выставки «Любовью и единением спасемся», посвященной основателю Троице-Сергиева монастыря и духовному покровителю города Сергию Радонежскому. Часть экспонатов передадут обратно во владение музею. Например, полотна Михаила Нестерова из Третьяковской галереи.

Вместо ушедших установят новые экспонаты из фондов Сергиево-Посадского музея-заповедника и его партнеров. Среди наиболее знаковых — икона «Преподобный Сергий Радонежский, предстоящий Богоматери с младенцем», написанная в 1630–1640-х годах.

Почти за год работы выставки ее посетили более 30 тысяч человек. Это уже второе обновление за этот период. В проекте представлены иконопись, живопись, археология и мультимедийные технологии. Они раскрывают главную идею Преподобного о духовном единстве.

Выставку откроют 12 октября в музейном комплексе «Конный двор» по адресу: ул. 1-й Ударной Армии, 2.