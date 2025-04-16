Выставку о подвиге Юрия Гагарина откроют в Люберцах 30 апреля

Выставку «Наш Гагарин» посвященная первому человеку, побывавшему в космосе, отроют в Музейно-выставочном комплексе Люберец 30 апреля. Гостям церемонии проведут обзорную экскурсию по экспозиции.

На выставке представят фотографии Юрия Гагарина, его личные вещи, а также различные документы. Особый интерес представляют снимки космонавта, сделанные во время тренировок, первых минут перед полетом и после возвращения на Землю.

Важное место в экспозиции занимает электрокардиодиаграмма летчика, которую записали накануне его отправки в космос.

Отдельный раздел отвели связи Юрия Гагарина с Люберцами. В частности, в одном из залов установили парту, за которой будущий космонавт сидел в Люберецком ремесленном училище № 10.

С графиком работы музея можно ознакомиться на официальном сайте.