Выставку о первом советском вожде откроют в музее «Горки Ленинские»

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» отметят 155-летие со дня рождения первого советского вождя. В честь этой даты 22 апреля откроется выставка «Любовь к жизни», посвященная деятельности Владимира Ильича Ленина.

В пресс-службе рассказали, что 22 апреля вход на территорию усадьбы будет свободным для всех посетителей.

«Выставка познакомит гостей с разными периодами жизни Владимира Ильича — от юности до последних дней в усадьбе. Экспозиция будет базироваться прежде всего на уникальной коллекции музея-заповедника „Горки Ленинские“, а также на предметах из фондов музея-заповедника „Шушенское“, Государственного центрального музея современной истории России, Центрального военно-морского музея имени Петра Великого, Историко-культурного музейного комплекса в Разливе», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

На выставке представят 120 экспонатов, которые ранее нигде не выставлялись.

Куратор проекта и главный научный сотрудник музея Дмитрий Пальчиков уточнил, что посетители увидят гильзу с с крейсера «Аврора», живопись из Шушенского с романтичными образами Владимира Ленина и Надежды Крупской — в тот момент пара с цветами в руках ловит лучи заходящего солнца, а также подлинную Ленинскую скамейку, на которой сделаны самые известные фотографии советского вождя.

Жители и гости также услышат любимую музыку семьи Ульяновых и посмотрят презентацию монографии «Прощальная песнь Советского проекта».

Экспозиция будет работать до 31 августа в здании научно-культурного центра «Музей имени В. И. Ленина».