Выставку о храмах в годы Великой Отечественной войны открыли в Королеве

В Королеве во Дворце культуры микрорайона Юбилейный открыли передвижную выставку «Русская Церковь в годы войны: храмы и судьбы. Сергиево-Посадская епархия». Церемонию возглавил заместитель благочинного церквей Королевского округа, настоятель Богородицерождественского храма протоиерей Александр.

Открытие выставки приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Экспозиция состоит из фотографий и материалов, которые рассказывают о вкладе церквей в Победу, а также о судьбах храмов и священнослужителей.

В Сергиево-Посадской епархии было немало героев — священники, монахи и монахини, сражавшиеся на передовой, и те, кто ковал победу в тылу. Троице-Сергиева Лавра превратилась в оборонительный рубеж в 1941 году. Священнослужители расчищали бойницы, приспосабливали стены для ведения огня, маскировали купола храмов. Например, Троицкий собор закрыли холстом, а другие главы закрасили темной краской. С высоты колокольни вели круглосуточное наблюдение, а в монастырских стенах организовали военный госпиталь.

В зданиях Московской духовной академии также развернули пункт по уходу за ранеными. Получилось 2,5 тысячи коек с полным набором медицинских отделений: операционными, перевязочными, рентген-кабинетами и лабораториями, терапевтическими и неврологическими отделениями.

На выставке представлены фотографии протоиерея Михаила Кречетова, который добровольцем прошел всю войну, монахини Адрианы, награжденной орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», а также монаха Гавриила, который был фронтовым фотографом, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Москвы».

Выставка будет работать во Дворце культуры до 5 ноября ежедневно с 10:00 до 19:00.