Выставку о быте в СССР открыли в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском музее открылась выставка «Помощники по хозяйству в СССР», экспонаты которой вызывают ностальгию у старшего поколения и позволяют юным посетителям совершить множество открытий. Экспозиция будет доступна для посещения до 10 июля включительно.

На выставке представлены предметы быта советской эпохи: телефонные аппараты с круговым диском, печатные и швейные машинки, виниловые проигрыватели и радиоприемники, пленочные фотоаппараты и электробритвы, включая культовую модель «Харьков». Также в числе экспонатов — утюжок для стрелок на брюках, который был распространенным атрибутом мужского гардероба в те годы.

Первые посетители выставки, родившиеся в Советском Союзе, уже назвали ее «порталом в прошлое». Многие из них отмечают, что представленные вещи когда-то были в каждом доме, а каждый экспонат вызывает личные воспоминания — о покупке в очереди или о редкой находке, которой гордилась семья.

Окунуться в атмосферу советского быта можно до 10 июля. Выставка работает в Наро-Фоминском музее по адресу: город Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова, дом 8. Возрастная категория — 0+.