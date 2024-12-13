Выставку «Новый год в СССР» открыли в Одинцове

Комнату «Новый год в СССР» открыли в Одинцовском историко-краеведческом музее. Здесь создали советскую квартиру 60-70 годов.

В музее установили елку шестидесятых годов прошлого столетия. Для украшения использовали игрушки того времени, мишуру и дождик.

«Она у нас действует на постоянной основе, но к Новому году мы добавляем в интерьер украшения того времени. Мы собираем здесь настоящую советскую елку — она одна из первых пластиковых елок, которые стали появляться в Советском Союзе. Изначально они все были настоящими, она украшена советскими игрушками», — рассказала экскурсовод Одинцовского историко-краеведческого музея Анна Солдатова.

Команда краеведческого музея также подготовила цикл творческих новогодних мастер-классов для детей от шести до 12 лет. Он стартует с 20 декабря. После каждого занятия участники смогут посмотреть диафильмы на советском диапроекторе, а также посетить выставку работ художника-иллюстратора Ивана Хохлова.