Выставку натюрмортов 60-70-х годов открыли в картинной галерее Химок

В галерее Сергея Горшина 4 марта представили экспозицию «Цветы женщинам», приуроченную к 8 Марта. Впервые выставка заняла все этажи здания — здесь разместили изящные натюрморты и цветочные композиции из фондов 60-70-х годов.

Открыла экспозицию муниципальный депутат Инна Монастырская. «Цветы, весна и женщины — эти понятия неразделимы. Они олицетворяют собой саму жизнь, обновление и нежность. В преддверии 8 Марта галерея дарит нам не просто букет, который завянет через пару дней, а вечную красоту, запечатленную на холсте. Эта выставка — знак любви и восхищения», — сказала она.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов пригласил всех жителей посетить экспозицию: «Мы приглашаем всех женщин, всех жителей города посетить эту уникальную выставку, посвященную самому нежному и долгожданному празднику. Это отличная возможность отвлечься от суеты, погрузиться в атмосферу гармонии и зарядиться позитивом на всю весну».

Выставка стала частью праздничной программы к 8 Марта в Химках. В планах — концерты, творческие вечера, мастер-классы и встречи с родственницами участников СВО.