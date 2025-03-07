Выставку «Мир женщин» в преддверии 8 Марта открыли в Химках

Глава городского округа Елена Землякова приняла участие в торжественном открытии экспозиции «Мир женщин». Выставку подготовили 22 предпринимательницы со всего Подмосковья.

Экспозицию открыли в выставочном комплексе «Артишок». Организовать ее помогли клуб деловых женщин Химкинского отделения «Союза женщин России» и сообщество «Нежный бизнес» Московской области. Поддержали проект Торгово-промышленная палата Московской области и администрация городского округа.

«Получился очень яркий и интересный международный проект. Уверена, что идея обязательно будет иметь продолжение», — написала в своем телеграм-канале глава Химки Елена Землякова.

Вместе с Еленой Земляковой участие в церемонии открытия приняли летчик-космонавт и Герой России Елена Серова, президент Торгово-промышленной палаты Подмосковья Денис Французов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе по городским округам Химки, Лобня, Долгопрудный Андрей Центеров и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

«Главная цель проекта — показать творческую сторону женщин-предпринимателей, дать дополнительный импульс к развитию через искусство. Семья, бизнес, творчество — вот птица-тройка, которой умело управляют наши женщины», — сказала организатор, председатель Клуба деловых женщин химкинского отделения «Союза женщин России» Екатерина Борисова.

Местом притяжения гостей стала фотовыставка «Две страны — одно призвание».

Посмотреть выставку могут все желающие до 30 марта.