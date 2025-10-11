Выставку «Лоскутное шитье» открыли в галерее искусств в Мытищах

В галерее искусств в Мытищах открылась выставка «Лоскутное шитье. Традиции и новаторство». Ее приурочили к 25-летию знаменитой Московской городской студии текстильного дизайна, клуба-мастерской «Красный сарафан».

В экспозиции представили изделения 2020–2025 годов. Среди них — знаковые произведения, в том числе «Красное ярило», символизирующее глубину народных традиций. Также есть новые экспонаты — «Черный квадрат», выполненный в виде множества маленьких квадратиков, каждый из которых рассказывает свою историю.

«У всех мастериц, кто принимал участие в создании лоскутных произведений, горят глаза, и это главная задача», — рассказала руководитель клуба-мастерской «Красный сарафан» Елена Воронова.

Во время открытия прошло дефиле костюмов в технике «пэчворк» от модельера Веры Голубевой. Коллекция стала воплощением смелости и изящества. Здесь традиционные элементы лоскутного шитья обрели новое, неожиданное звучание.

«Особенность заключается в том, что модели одеты в мужские брюки и рубашки. Это смело, но в то же время нежно. И достигается за счет тонкого баланса, который состоит в мягкости тканей, изящных линиях кроя, деликатных цветовых сочетаниях», — отметила модельер.

Выставка будет работать по 19 ноября.