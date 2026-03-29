Выставку-конкурс детского творчества провели в Серпухове

В Серпухове подвели итоги выставки-конкурса «Живая связь времен». Победителями и призерами стали почти 40 школьников и творческих коллективов из образовательных учреждений округа.

На экспозиции в Музейно-выставочном центре представили около 80 работ от 130 школьников и воспитанников кружков. Поделки посвятили творчеству Агнии Барто, единству народов России и сказке «Щелкунчик».

В Серпухове этот конкурс проводят уже больше 20 лет, и с каждым годом он привлекает все больше участников. Работы представлены в различных техниках: папье-маше, бисероплетение, батик, вязание, кружевоплетение, шитье и других.

27 марта в торжественном награждении призеров и победителей принял участие депутат окружного Совета Олег Андрух. Каждый ребенок стремился передать свое видение произведений и вдохновить других серпуховчан на творчество.