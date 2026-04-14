Выставку ко Дню космонавтики открыли в Мытищах

Тематическая экспозиция «Созвездие» представлена в Мытищинском историко-художественном музее искусств. Ее можно посетить до 29 апреля.

На выставке представлены портреты и фотографии с личными подписями космонавтов, открытки, изображающие созвездия, а также графическая работа Анатолия Веселова под названием «Космический гороскоп».

«Мы стремимся почтить память людей, которые сделали значительный вклад в историю освоения межпланетного пространства и имеют отношение к нашему городу. Сейчас посетители могут ознакомиться с 34 документами, 19 открытками, 10 портретами и одной графической работой», — отметила главный хранитель музея Софья Бабайкина.

Как ранее подчеркнула глава округа Юлия Купецкая, наши земляки внесли значительный вклад в освоение космоса. Среди них — почетные граждане Мытищ Владимир Аксенов, Валерий Рюмин, Елена Кондоакова и Геннадий Стрекалов; ведущий конструктор первых пилотируемых космических кораблей «Восток» Олег Ивановский, который лично провожал Юрия Гагарина в его исторический полет; а также выпускник школы № 9 Сергей Кудь-Сверчков, который является действующим членом отряда космонавтов-испытателей.