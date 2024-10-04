Выставку картин живописца Владимира Уточкина открыли в галерее в Мытищах

Работы в масляной и акварельной технике художника Владимира Уточкина можно увидеть в художественной галерее городского округа Мытищи. Выставка картин, посвященных природе России, продлится до 13 октября.

Работы одного из основателей Ассоциации художников Мытищ — живописца Владимира Уточкина можно увидеть в мытищинской галерее. Выставка пройдет до 13 октября.

Владимир Уточкин родился в 1938 году в поселке Шереметьевский Мытищинского района. Он окончил Федоскинское художественное училище и работал на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи.

Его работы отличаются тщательной прорисовкой деталей, продуманной композицией, техничным исполнением, художественным вкусом и пониманием цвета и неяркого колорита, присущего природе средней полосы России. Автор с одинаковым успехом работал маслом и в технике акварели.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».