Выставку картин в стиле импрессионизма откроют в Химках 7 августа

Экспозицию «Переход» разместят в выставочном комплексе «Артишок». Жителей Химок приглашают познакомиться с работами художника Ирины Троицкой с 7 августа по 30 сентября.

В основном мастер работает в стиле киберпанк-импрессионизм. Это сочетание текстурной живописи, яркого света, золотой потали и искусственного интеллекта. Экспозиция, которую Ирина Троицкая представит в Химках, художник посвятила поиску баланса между технологиями и человеческим присутствием.

«Мои картины — это возможность для зрителя на мгновение перестать листать ленту новостей, поднять взгляд и заметить человека рядом. Искусство — мост между миром цифровым и настоящим, между одиночеством в телефоне и поддержкой близких людей», — отметила член профессиональных союзов художников России Ирина Троицкая.

Помимо этого, гости «Артишока» смогут приобрести понравившиеся картины. Часть вырученных средств автор направит в помощь бездомным животным и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Посетить выставку каждый желающий сможет до 30 сентября. Вход — свободный.