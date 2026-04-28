Выставку картин Татьяны Задорожной открыли в Дзержинском

В Доме культуры «Энергетик» в Дзержинском открылась выставка картин художника-любителя Татьяны Задорожной. Представлено 30 произведений, посмотреть их можно 27 и 28 апреля.

Татьяна — мама особенного ребенка. Она научилась рисовать благодаря своему сыну Кириллу, который любил рисовать и проводил персональные выставки. При рождении мальчик получил травму, прожил с тяжелым заболеванием и ушел из жизни два года назад в возрасте 12 лет.

«На выставке представлено 30 произведений Татьяны Задорожной. Каждая ее работа — это не просто картина, это особый взгляд на жизнь, полный любви, веры, терпения и вдохновения. Татьяна продолжает дело сына, а также работает в детском хосписе „Дом с маяком“ и является руководителем интернет-сообщества „Ассоциация родителей детей с трахеостомами“. Такие сильные женщины, как она, не могут не вызывать восхищение», — отметила куратор выставки Марина Комель.

В рамках открытия состоялись мастер-класс по живописи и презентация книги Татьяны Задорожной «Жизнь без слов возможна».