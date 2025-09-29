Выставку картин союза художников «Арт-движение» открыли в Воскресенске

В Воскресенске во Дворце культуры «Химик» открыли выставку картин «Летняя сессия». Свои работы представили художники местного творческого союза «Арт-движение».

Во время открытия выступила солистка ансамбля «Белые крылья» Мирослава Алексеева. Руководитель союза Наталья Евгеньевна, депутат Галина Романова и художник Алфия Мокшина поприветствовали гостей.

Особенностью вернисажа стал творческий тандем. Местные поэты посвятили картинам стихи. Дмитрий Шкуратов в конце церемонии открытия исполнил гимн «Арт-движения».

Отметим, выставка будет работать во Дворце культуры «Химик» до 22 октября.