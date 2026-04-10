Выставку картин Надежды Громыко открыли в Дзержинском

Авторская экспозиция «В поисках синей птицы» начала работать 6 апреля в культурно-эстетическом центре города. Здесь представлено более 100 работ: портреты родных и близких художницы, городские пейзажи, куклы и статуэтки.

Особое место среди картин на выставке занимают произведения, написанные в технике гжель. Надежда Громыко призналась, что увлеклась этим промыслом совсем недавно, поэтому и выбрала такое название — «В поисках синей птицы».

Поздравить автора с первой персональной выставкой пришли ее ученики, родные, друзья и жители города. Одна из посетительниц поделилась, что работы Надежды словно вернули ее в детство и молодость, а история, застывшая на полотнах, отзывается самым теплым, что в ней есть.

Выставка будет открыта для желающих всех возрастов до 24 апреля. Время работы — с 09:00 до 19:00.