Выставку картин на шелке открыли в Дзержинском округа Люберцы

В выставочном зале Культурно-эстетического центра Дзержинского городского округа Люберцы 22 ноября состоялось торжественное открытие выставки «Все лучшее во мне». Посетители могут увидеть картины на шелке, выполненные в разных техниках, оригинальные платки и палантины.

Студия создана в ноябре 2005 года. В 2022 году ей было присвоено звание Народного коллектива.

«Самая юная участница коллектива — ученица шестого класса, а самой опытной — около 90 лет. Каждая выставка это не только отчет о проделанной работе, но взгляд в будущее. Все лучшее, что было приобретено в студии за 20 лет, нашло свое отражение в этой выставке», — отметила руководитель народного коллектива «Студия батика „Шелковый ветер“ Лариса Горобец.

Выставка отрыты до 7 декабря, вход свободный. Возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.