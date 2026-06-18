Выставку картин импрессиониста открыли в Одинцове

Юрий Филиппов родился в 1927 году в Самаре. Окончил Пензенское художественное училище имени Савицкого и Киевский государственный художественный институт, а впоследствии стал известным педагогом и профессором. Художник создал около тысячи живописных и графических произведений, которые экспонировались в России и за рубежом. Сегодня его работы находятся в собраниях крупнейших музеев страны, включая Государственную Третьяковскую галерею и Государственный Русский музей.

На новой выставке представлены 56 полотен, которые были написаны в 1940–1980-х годах, а также фотографии, фрагменты дневников художника и этюды раннего периода его творчества.

Центральной темой выставки стал пейзаж русского лета. Картины отличаются яркой живописной палитрой, обилием света и цвета, а также особым вниманием к природе и человеку.