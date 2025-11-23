Выставку картин художницы Дарьи Смирновой открыли в Мытищах

Экспозицию «Взгляд» представили в галерее искусств Мытищ. Работы касаются тематики мира грев, фантазий и мифов.

Дарья Смирнова обучалась в Абрамцевском художественно-промышленном колледже и Академии акварели и изящных искусств С. Н. Андрияки.

«Каждое полотно здесь — это окно в мой внутренний мир, где переплетаются наивные детские сказки с переживаниями зрелого человека. Здесь графика преобразуется в средство выражения глубинных чувств и мыслей. Мои работы — это немые собеседники, способные разбудить в душе зрителя самые глубокие вопросы и подарить ему долгожданный отклик», — сказала Дарья Смирнова.

Выставка будет работать до 14 декабря. Посетить ее могут все желающие без возрастных ограничений.

«Культура художников — это неиссякаемый источник вдохновения. Она открывает нам новые грани красоты в самых обыденных вещах. Именно культура формирует в нас лучшие качества, воспитывает любовь, вкус к жизни, доброту, заставляет по-иному оценивать происходящие события», — прокомментировала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.