Выставку картин художника Владимира Пермиловского открыли в Мытищах

В Мытищинском историко-художественном музее открыли персональную выставку картин Владимира Пермиловского под названием «Подмосковье». Ее приурочили к 100-летию города, 65-летию художника и 40-летию его творческой деятельности.

Выставка посвящена Московской области. Многие работы созданы в Мытищах, Лосином острове, на берегах Яузы и Сукромки. Владимир Пермиловский показал красоту малой родины. Он использует теплые краски и обращает внимание на детали.

Экспозиция открыта до 12 октября. Билеты можно купить на сайте музея или в кассе. Посещения также доступны по Пушкинской и Менделеевской картам. Участники СВО и их семьи увидят картины бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.