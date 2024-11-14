Выставку картин художника Виктора Попкова открыли в Мытищах

В историко-художественном музее Мытищ открылась выставка советского художника и лауреата Государственной премии СССР Виктора Попкова. В экспозиции можно увидеть шедевры на различные темы.

Коллекцию в музей передала в 2006 году семья художника. С того момента ежегодно в учреждении проходят авторские выставки работ Виктора Попкова.

«Имя художника является знаковым в изобразительном искусстве России. Своим творчеством он заложил основы для дальнейшего развития отечественного искусства», — сказала главный хранитель Мытищинского историко-художественного музея Софья Бабайкина.

Большинство работ Виктора Попкова сейчас хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее и Государственном музее-заповеднике «Абрамцево».

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