Выставку картин художника Бориса Танделова открыли в Люберцах

В Люберцах в музейно-выставочном комплексе открыли выставку «Борис Танделов: новая классика». Экспозиция охватывает 20-летний период творчества художника.

Борис Танделов — член Московского и Российского Союза художников, доцент кафедры рисунка художественно-графического факультета института изящных искусств Московского педагогического государственного университета, преподаватель живописи и рисунка в Абрамцевском художественно-промышленном колледже им. Васнецова.

В выставке представлены около 90 его работ — пейзажи, натюрморты, жанровые картины и эскизы. Зритель увидит путь создания полотен — от идеи и композиции до цветового решения.

Экспозиция будет открыта до 2 ноября в музейно-выставочном центре на улице Звуковой, 3. Комплекс работает со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00.