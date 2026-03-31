Выставку к столетию города открыли в Раменском

Путь к этой выставке начался еще в 2023 году. На протяжении двух сезонов художники — участники проекта — выходили на улицы Раменского, чтобы в формате пленэров поймать изменчивое состояние родного города. Они искали вдохновение в тихих двориках, архитектуре старых кварталов и в динамичном ритме современных проспектов. Результатом этой масштабной работы стали десятки полотен.

«„Раменская палитра“ поражает жанровым разнообразием. В залах „Сатурна“ соседствуют воздушная акварель, бархатистая пастель, строгая темпера и насыщенное, фактурное масло. Каждый автор привнес свое видение: кто-то сосредоточился на деталях старинной кладки, а кто-то передал атмосферу праздничного города через яркие цветовые пятна. Эта выставка завершает цикл проектов, посвященных первым пленэрам, объединяя в себе лучшие работы циклов 2023–2025 годов», — сообщили организаторы.

Каждый посетитель может не просто созерцать, но и стать полноценным критиком. В выставочном зале организовано народное голосование. Горожане могут отдать свой голос за наиболее впечатлившего их автора. Художник, набравший наибольшее количество симпатий, будет отмечен специальной грамотой. Экспозиция будет открыта для всех желающих до 15 апреля.