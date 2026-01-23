Выставку к юбилею ансамбля «Сильфида» открыли в Серпухове

В 2026 году один из самых титулованных хореографических коллективов Подмосковья — серпуховская «Сильфида» — отмечает свое 60-летие. В честь этой знаменательной даты Министерство культуры и туризма Московской области совместно с Серпуховским историко-художественным музеем подготовили специальный выставочный проект, рассказывающий о творческом пути ансамбля.

Экспозиция, развернутая в залах музея, представляет собой ретроспективу жизни коллектива. Посетители могут ознакомиться с редкими архивными документами, эскизами сценических костюмов, которые создавались вручную десятилетия назад, и личными вещами артистов. Особый интерес вызывают фотохроники разных лет и видеоархивы репетиций.

«История „Сильфиды“ началась в 1966 году в стенах клуба имени Ногина под руководством Татьяны Ермиловой. Знаковым для студии стал 1975 год, когда руководство приняла балетмейстер Анна Домникова. Именно она подарила коллективу имя „Сильфида“ — в честь мифических дев воздуха, подчеркивая легкость и полетность стиля ансамбля. Сегодня „Сильфида“ — это не просто студия, а масштабная образовательная платформа, объединяющая более 300 воспитанников», — рассказали организаторы.

Учебная программа ансамбля уникальна своей многогранностью. Помимо классического, народного и современного танца, дети изучают акробатику и основы танцевальной нейропсихологии. Коллектив ведет активную концертную деятельность. Среди последних достижений — победы на областном фестивале «Город танцует в парках» и выступление в декабре 2025 года в Московском международном Доме музыки совместно с профессиональной командой «КЕД». Выставка работает в пространстве музейного кафе «Музеум» до 23 февраля. Посещение экспозиции бесплатное.