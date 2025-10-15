Выставку к 90-летию художника Юрия Федоренкова открыли в Павловском Посаде
В Доме Широкова в Павловском Посаде 14 октября состоялось торжественное открытие юбилейной выставки заслуженного художника России Юрия Александровича Федоренкова, посвященной его 90-летию. На экспозиции представлены картины, выполненные в 2024 и даже 2025 году.
Юрий Александрович Федоренков переехал в Павловский Посад в 1946 году. Город стал для него не только домом, но и источником вдохновения.
На его полотнах запечатлены узнаваемые уголки округа — Площадь Революции, храмы в Саурово и Казанском, улочки и переулки, — передающие любовь и мастерство художника. Работы Юрия Федоренкова хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.
За плечами мастера — 38 лет педагогического стажа, участие во Всесоюзной выставке в Манеже, персональные экспозиции в Лондоне и Москве.
На мероприятие съехались гости из разных уголков, в том числе те, кого Юрий Александрович не ожидал увидеть. Присутствующие выражали благодарность художнику за его талант и преданность искусству. Особо трогательным стало поздравление от внука художника, который в настоящее время находится в зоне проведения СВО.
Несмотря на сомнения художника, выставка вызвала большой интерес у жителей и гостей города.
Глава округа Денис Семенов выразил благодарность коллективу Дома Широкова за бережное отношение к творчеству Юрия Федоренкова и поблагодарил художника за его вклад в искусство и любовь к родной земле.