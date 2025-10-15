Выставку к 90-летию художника Юрия Федоренкова открыли в Павловском Посаде

В Доме Широкова в Павловском Посаде 14 октября состоялось торжественное открытие юбилейной выставки заслуженного художника России Юрия Александровича Федоренкова, посвященной его 90-летию. На экспозиции представлены картины, выполненные в 2024 и даже 2025 году.

Юрий Александрович Федоренков переехал в Павловский Посад в 1946 году. Город стал для него не только домом, но и источником вдохновения.

На его полотнах запечатлены узнаваемые уголки округа — Площадь Революции, храмы в Саурово и Казанском, улочки и переулки, — передающие любовь и мастерство художника. Работы Юрия Федоренкова хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.