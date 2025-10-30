Выставку к 85-летию со дня рождения космонавта Стрекалова открыли в Королеве

Среди уникальных экспонатов, часть которых передала музею одна из дочерей Стрекалова, — перчатка от скафандра с автографом, заявление на вступление в отряд космонавтов, летный бортовой костюм и тетрадь с записями.

На открытие выставки пришли родные космонавта и его коллеги — Герои России Александр Полещук, Юрий Усачев, Александр Калери, Александр Александров, а также правнук Константина Циолковского, главный специалист по радиотехническим средствам связи в РКК «Энергия» Сергей Самбуров.

Геннадий Стрекалов посвятил отечественной космонавтике большую часть своей жизни — почти 40 лет. Он совершил пять полетов в космос и провел на орбите Земли немногим меньше года. На его счету — четыре выхода в открытый и два в закрытый космос

До поступления в отряд космонавтов Геннадий Стрекалов работал на заводе № 88 (ныне РКК «Энергия»), участвовал в создании корпуса первого искусственного спутника Земли, разработке ракет и космических кораблей.

Геннадий Стрекалов — почетный гражданин Королева, в его честь названа одна из улиц наукограда.