Выставку к 80-летию Победы открыли в молодежном центре «Импульс» в Мытищах

В Мытищах открыли уникальную экспозицию в рамках пространства для талантливой молодежи «Импульс.Арт». Выставку посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и разделили ее на несколько комнат.

Активисты центра «Импульс» сами подготовили экспозицию. Заведующая сектором по работе с молодежью Анастасия Токмакова рассказала, что ребята поделились историческими артефактами: памятными вещами, предметами военных лет, фронтовыми письмами и фотографиям.

«Сделана она из четырех блоков. Один из них — это квартира в довоенное время, второй — школьный класс того же времени. Комната № 3 — квартира после артобстрела, четвертая комната — блиндаж, военный штаб. Все это создавалось собственными силами при участии волонтеров Подмосковья, сотрудников молодежного центра, а также неравнодушных жителей округа. Очень помог нам полковник запаса, муниципальный депутат, Почетный гражданин городского округа Мытищи Вячеслав Алексеевич Муравьев, который тоже предоставил нам некоторые вещи из своей коллекции», — пояснила Анастасия.

В экспозиции представлены патефон, печатная и швейная машинки, самовар, гитара, ордена, медали, письма, фотографии и старинная мебель. Все предметы оживляют историю и передают трагедию военного времени.