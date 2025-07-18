В музее ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королеве открыли новую экспозицию, посвященную 50-летию экспериментальной программы «Союз — Аполлон». Именно на этом предприятии разработали механизм, который позволил осуществить стыковку двух космических аппаратов из разных стран.

В экспозиции представили полномасштабный макет первого международного орбитального комплекса «Союз» — «Аполлон», стыковочный узел, скафандры и личные вещи космонавтов. Помимо этого, там можно увидеть уникальные архивные документы, фотографии и многое другое.

Дочери легендарных космонавтов — Оксана Леонова и Екатерина Кубасова, а также космонавты Владимир Джанибеков, Александр Калери, Александр Александров, Сергей Трещев стали почетными гостями юбилейной выставки.

Напомним, что с космодрома Байконур 15 июля 1975 года стартовал «Союз-19» с командиром корабля Алексеем Леоновым и космонавтом Валерием Кубасовым. Через семь часов на орбиту отправился и американский «Аполлон» под управлением астронавта Томаса Стаффорда. Корабли состыковались через два дня. Это был первый в мире совместный полет двух пилотируемых космических аппаратов из разных стран. Члены экипажей поприветствовали друг друга на двух языках. Леонов и Стаффорд пожали руки над Эльбой — знаменитое «рукопожатие в космосе».

Во время двухсуточного полета космонавты выполнили четыре перехода между кораблями, провели пять научных экспериментов, телевизионные репортажи, бортовую кино- и фотосъемку. Этот эксперимент дал старт дальнейшему развитию космонавтики.